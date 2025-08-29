Verlassen steht die leere Hülle auf der Empore der St. Leonhardi Kirche in Frankenhain. Das Spielwerk mit allem Zubehör ist seit Anfang Mai ausgebaut. Windladen, Klaviatur, 1800 Orgelpfeifen wurden zur Generalsanierung in die Werkstatt von Orgelbaumeister Christoph Schindler nach Ostheim gebracht. Er und sein Sohn Domenik, beide Geschäftsführer des Unternehmens, haben den Auftrag dafür erhalten. Christoph Schindler ist zuversichtlich, dass ab Anfang November der Einbau aller Teile beginnen kann, damit der Weihnachtsgottesdienst mit Musik auf der Knauf-Orgel begleitet werden kann.