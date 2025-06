Es ist der fantastischen Liselotte Pulver zu verdanken, dass es der entlegene Ort in der ungarischen Puszta mit dem schier unaussprechlichen Namen Hódmezövásárhelykutasipuszta zur Weltberühmtheit schaffte. Und mit ihm das fröhliche Mädchen Piroschka. Es ist 70 Jahre her, dass sich Liselotte Pulver mit dem Film „Ich denke oft an Piroschka“ in die Herzen der Zuschauer spielte.