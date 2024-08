Die Derniere des Musicals „Kohlhiesels Töchter“ ist am Freitagabend über die Bühne gegangenen. Zehn Mal lief das turbulente Stück mit viel Gesang, Tanz und noch mehr Unterhaltung im Hof der Burg Brattenstein im fränkischen Röttingen, die seit 41 Jahren die Kulisse für die Frankenfestspiele liefert. Und fünf Spielzeiten davon hat der Suhler Daniel Ebert mitgeprägt – zumindest jeweils ein Stück aus dem Festival-Programm. Zuerst als der prollige Onkel Josef Kuhbrot in der Operette „Der Vetter von Dingsda“, dann als Götterbote Merkur in „Orpheus in der Unterwelt“, als Räuber Knoll in der musikalischen Räuberpistole „Das Wirtshaus im Spessart“ und – eigentlich eine logische Konsequenz – auch in „Das Spukschloss im Spessart“. Nun also „Kohlhiesels Töchter“ in einer Inszenierung von Dietmar Horcicka. Diese neue turbulente Fassung nach dem Schwank von Hans Kräly nimmt Elemente des gleichnamigen Stummfilms von Ernst Lubitsch aus dem Jahr 1920 auf. Und dieser Filmspaß greift seinerseits auf Shakespeares Lustspiel „Der Widerspenstigen Zähmung“ zurück.