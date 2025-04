Junge Gemeinde

Die Gemeinde Frankenblick war zum 1. Januar 2012 als Zusammenschluss der Einheitsgemeinden Effelder-Rauenstein und Mengersgereuth-Hämmern entstanden. Zum Jahresende 2023 lebten in den neun Ortsteilen zwischen Mengersgereuth-Hämmern und Grümpen 5550 Einwohner. Die vergangenen Gemeinderatssitzungen waren durch den geringen Spielraum geprägt, den die knappen kommunalen Finanzen in Thüringen und der Bundesrepublik zulassen. Hier unterscheidet sich Frankenblick kau von den anderen Städten und Gemeinden des Landkreises. Spezifisch für die Hinterlandgemeinde sind derweil Investitionen des Wasser- und Abwasserzweckverbandes (WAZ). Die Ortsteile Mengersgereuth-Hämmern und Rauenstein sind Schwerpunkte im Bereich Abwasser. In den vergangenen Wochen spielten zudem Anfragen zum Straßenzustand in verschiedenen Ortsteilen, aber auch die Umstellung der Sparkassenfiliale in Effelder auf den automatisierten Betrieb eine Rolle. Als Verlust empfunden wird von vielen Einwohnern der Verlust des Grundschulstandorts Mengersgereuth-Hämmern.