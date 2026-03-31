Österlich geht’s traditionell auch in Frankenblick zu. Seit dreieinhalb Jahrzehnten schon ist es ein liebevoll gepflegter Brauch den Gänsejungenbrunnen auf dem Marktplatz zu schmücken. Mit einem kleinen Festakt wurde das gelungene Ergebnis dieser Tage gewürdigt. Stephan Krasemann vom Obst- und Gartenbauverein Effelder konnte unter anderem die Kinder vom Kindergarten „Regenbogen“ begrüßen, diese boten ein kleines, schönes Programm dar. Schokoostereier waren der verdiente Lohn für die Kleinen. Krasemanns Dank galt den vielen fleißigen Frauen vom Verein, die sich der Deko angenommen hatten und beim Aufbau unterstützt wurden vom Bauhof.