Sollten Bürgermeisterin und Gemeinderat gehofft haben, den Seltendorfern etwas Gutes zu tun, indem sie der Ansiedlung eines Supermarktes den Boden bereiten, dann sah sich die Lokalpolitik in Frankenblick am Mittwochabend eines Besseren belehrt. Rund zwei Dutzend Frauen und Männer kamen zur Sitzung ins Kulturhaus Effelder. Gute Laune? Blieb außen vor. Gut 40 Minuten wogte die Bürgerfragestunde hin und her bis Gemeinderatsvorsitzende Elke Zinner (Linke) den Deckel auf den Topf setzte und die Bürgerfragestunde, die punktuell in ein hitziges Wortgefecht übergegangen war, für beendet erklärte.