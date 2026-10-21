Wohl am Sonntag kam ein Mensch im Waldgebiet nördlich Augustenthal beim Zusammentreffen mit einer Wildsau zu Schaden. Dies bestätigte auf Nachfrage der Redaktion Roland Kaiser. Das Forstamt Sonneberg sei aus der Notaufnahme heraus informiert worden, erläutert der Behördenleiter. Es kam demnach, so heißt es, im Taubentiegel an der Grenze zum Forstamt Neuhaus am Rennweg zu der folgenschweren Begegnung zwischen Mensch und Tier.