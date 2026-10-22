Die Verletzungen, die sich am Sonntag ein Spaziergänger bei einer Wildschwein-Attacke zuzog, sind erheblich. Unmittelbarer Augenzeuge des Geschehens war Matthias Heublein. Schon seit Jahren und Jahrzehnten, so schildert der 63-Jährige, treffe man sich im Augustenthal, ein Quartett von Ausflüglern ist beteiligt, wobei man selten im Schulterschluss unterwegs ist. Ein jeder kläre für sich, welchen Weg er wandert, wie groß der Ehrgeiz in Kilometern ist oder wie viel Zeit man mitbringen mag, um zur besten Kloßzeit rechtzeitig wieder zuhause zu sein. Falls man sich begegnet im Gelände, dann meist zufällig. Um den Rest der Tour zusammen zu beschreiten.