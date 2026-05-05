Von Intransparenz sprechen die einen, von Sabotage kommunaler Entwicklung die anderen. In sozialen Netzwerken und den Kommentarspalten diverser Facebookgruppen wird der Ton rauer. Es geht um einen in Aussicht stehenden Supermarktstandort in Seltendorf im Speziellen und der innerkommunalen Transparenz in der Gemeinde Frankenblick im Allgemeinen. Die Begehrlichkeit ist aktuell eine Stück Grünland an der Bundesstraße 89, auf dem Bürgermeisterin, verschiedene Mitglieder des Gemeinderats und nicht weniger Anwohner eine Einzelhandelsdiscounter entstehen soll.