Der „Countdown“ für eine Stellungnahme zum Windvorranggebiet in der Gemeinde Frankenblick „tickt“. Daran ließ Bürgermeisterin Ute Müller-Gothe während einer kommunalen Informationsveranstaltung in der Meng-Hämm-Arena keinen Zweifel. Viel Zeit sei nicht und auch der Vorschlag einer Bürgerbefragung, der in der Diskussion kam, wollte sich die Kommunalpolitikerin nicht verschließen, aber bis zum 20. Juli, der Tag, an dem die Gemeinde eine Stellungnahme abgeben muss, sei dies nicht realistisch, sehr wohl aber dann, wenn es konkreter würde. Den Weg der Bürgerbefragung ist man beispielsweise im Nachbarlandkreis Kronach gegangen, wo der Windpark am Rennsteig eine Zustimmung von 85 Prozent in den betroffenen Kommunen gefunden hat.