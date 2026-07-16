Riesige Windräder, versiegelte Flächen mitten im Wald, ungeklärte Speichermöglichkeiten, Gefahren für Mensch und Tier, ein zerstörtes Landschaftsbild... Den ersten Gedankenstrich für Argumente gegen das Windkraftvorranggebiet 34 auf der Oberschar oberhalb des Frankenblick-Ortsteils Mengersgereuth-Hämmern setzten Einwohner, die zur jüngsten Gemeinderatssitzung ins Effelder Kulturhaus gekommen waren. Die Argumente der Einwohner deckten sich auch weitgehend mit den Vorbehalten im Gremium, die wenige Zeit später ausführlich vorgestellt worden. Mehrheitlich stellt die Kommune in ihrer Stellungnahme zur Änderung des Regionalplans klar – dem Windvorranggebiet könne man keine Zustimmung erteilen, vielmehr müssten die Pläne grundsätzlich überarbeitet werden.