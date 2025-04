Die Effelder ist in Mengersgereuth-Hämmern eher ein kleines Flüsschen, ein Rinnsal, ein Bach. Von Überschwemmungsgefahr habe man niemals etwas gehört, sagt Anita Heß. Zur Wendezeit habe sie mit ihrer Familie ein Eigenheim an der Bahnhofsallee im Frankenblick-Ortsteil Mengersgereuth-Hämmern gebaut. „Damals gab es nicht eine Notiz, dass wir im Überschwemmungsgebiet liegen“, monierte Heß während der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Mit ihrer Nachbarin Marina Brückner hatte sie den Weg zur Bürgerfragestunde gefunden, um einen in den vergangenen Wochen aufgeploppten Ärger den Kommunalpolitikern vorzutragen.