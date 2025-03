Am 11. Mai stehen Bürgermeisterwahlen in der Gemeinde Frankenblick an. Seit 2019 leitet Ute Müller-Gothe die Geschicke der Gemeinde. Sie löste damals Jürgen Köpper (CDU) ab, der sieben Jahre der Gemeinde vorstand und seinerzeit ins Landratsamt wechselte. Vor sechs Jahren hatte sie sich, damals unterstützt von der CDU, in der Stichwahl gegen Elke Zinner (Linke) durchgesetzt. Diesmal tritt Müller-Gothe als Einzelbewerberin an. Bis Freitag, 18 Uhr konnten Bewerbungen eingereicht werden. Bei Wahlleiterin Babette Schindhelm waren bis dahin noch zwei weitere Bewerbungen eingegangen, beide bereits viele Jahre Mitglied im Gemeinderat.