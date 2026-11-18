Etwas abgelegen am Stadtrand von Hildburghausen können Spaziergänger seit Kurzem eine kleine Idylle entdecken. Ein hölzerner Wegweiser mit einem Motiv aus dem Märchen „Der Froschkönig“ und ein rustikales Geländer führen an einem Waldweg hinter dem Tierheim zu „Frank’s Brunnen“. Dort plätschert Wasser aus dem Mund des „grünen Mannes“, wie Holzbildhauer Andre „Max“ Müller aus Weitersroda den von ihm selbst aus Stein gefertigten Wasserspeier nennt.