Frank Augsten tritt zurück BSW-Fraktionschef geht - was das für die Koalition bedeutet

Voigt führt in Thüringen Deutschlands einzige sogenannte Brombeer-Koalition aus CDU, BSW und SPD. Das Problem: Sein Bündnis hat keine Mehrheit, es besteht ein Patt zur Opposition, wo die AfD mit mehr als einem Drittel der Sitze im Parlament allerhand Entscheidungen und Gremien blockieren kann. Bei der Verabschiedung von Gesetzen und etwa dem Haushalt ist Voigts Koalition auf die Linke angewiesen. Zugleich hatte das Thüringer BSW - und damit auch die Brombeer-Koalition - immer wieder mit Beschuss von der Bundes-BSW und Parteigründerin Sahra Wagenknecht zu kämpfen.