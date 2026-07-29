Franchise-Fortsetzung Trailer zu "Jumanji"-Fortsetzung mit Dwayne Johnson

Berlin - In einem neuen Trailer zur dritten Neuauflage des amerikanischen Fantasy-Abenteuerfilms "Jumanji" sind Dwayne Johnson (54), Jack Black (56), Karen Gillan (38) und Kevin Hart (47) erneut als Videospiel-Charaktere zu sehen. Wie der Trailer zeigt, brechen die vier Figuren im neuen Teil "Jumanji: Open World" diesmal aus dem Videospiel aus – und mit ihnen auch die Tiere und viel Chaos. Auch Danny DeVito (81) mischt in dem neuen Actionstreifen wieder mit. In die Kinos kommen soll der neue "Jumanji"-Teil rund um Weihnachten.