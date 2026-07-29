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Franchise-Fortsetzung Trailer zu "Jumanji"-Fortsetzung mit Dwayne Johnson

In den ersten beiden Neuauflagen des 90er-Jahre-Abenteuerfilms «Jumanji» verwandelten sich Teenager in Videospielfiguren. In dem neuen Teil reißen die Avatare nun aus der virtuellen Welt aus.

Franchise-Fortsetzung: Trailer zu Jumanji-Fortsetzung mit Dwayne Johnson
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Dwayne Johnson spielt in den "Jumanji"-Neuauflagen eine Videospielfigur. (Archivbild) Foto: Alessandra Tarantino/Invision/AP/dpa

Berlin - In einem neuen Trailer zur dritten Neuauflage des amerikanischen Fantasy-Abenteuerfilms "Jumanji" sind Dwayne Johnson (54), Jack Black (56), Karen Gillan (38) und Kevin Hart (47) erneut als Videospiel-Charaktere zu sehen. Wie der Trailer zeigt, brechen die vier Figuren im neuen Teil "Jumanji: Open World" diesmal aus dem Videospiel aus – und mit ihnen auch die Tiere und viel Chaos. Auch Danny DeVito (81) mischt in dem neuen Actionstreifen wieder mit. In die Kinos kommen soll der neue "Jumanji"-Teil rund um Weihnachten.

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Im ersten "Jumanji"-Film spielten 1995 Robin Williams und eine noch sehr junge Kirsten Dunst die Hauptrolle. Der Film, in dem die Figuren über ein magisches Brettspiel in eine bunte Fantasiewelt voller Dschungel-Tiere gezogen werden, basierte auf dem gleichnamigen Kinderbuch von Chris Van Allsburg. 

Erst im Winter 2017 erschien die erste Neuauflage, "Jumanji: Willkommen im Dschungel", war wieder sehr erfolgreich, und besetzt mit Dwayne Johnson, Jack Black, Karen Gillan und Kevin Hart. 2019 folgte "Jumanji: The Next Level" und nun "Jumanji: Open World". In den ersten beiden Neuauflagen verwandelten sich Teenager in die von Johnson und Co verkörperten Videospielfiguren, nun entkommen also die Videospielfiguren der virtuellen Welt.