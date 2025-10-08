Bei herbstlichem Wetter nutzte die Thüringer Justiz-, Migrations- und Verbraucherschutzministerin Beate Meißner die Gelegenheit, direkt mit Bürgern ins Gespräch zu kommen. Am 2. Oktober war die Ministerin mit einem Infostand vor der Sparkasse in der Sonneberger Innenstadt präsent. Begleitet wurde sie vom Fraktionsmitarbeiter Robert Pohle sowie einer Mitarbeiterin des Wahlkreisbüros. Ausgestattet mit Informationsmaterialien, Kugelschreibern, Brillenputztüchern und kleineren Give-aways suchte das Team aktiv den Austausch – und musste nicht lange auf Gesprächspartner warten. Bereits nach wenigen Minuten bildeten sich kleine Grüppchen, in denen angeregt diskutiert wurde.