Fraktionsklausur: Rainer: Regelung für Jagd auf Wolf bis Frühjahr

Bad Staffelstein (dpa/lby) - Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) will Erleichterungen für die Jagd auf den Wolf bundeseinheitlich bis Frühjahr nächsten Jahres geregelt haben. Der Entwurf für ein novelliertes Jagdgesetz liege gegenwärtig beim Bundesumweltministerium, sagte Rainer zum Auftakt der Klausurtagung der bayerischen CSU-Landtagsfraktion im Kloster Banz bei Bad Staffelstein (Landkreis Lichtenfels). "Ich gehe davon aus, dass wir im Frühjahr kommenden Jahres mit dem Bundesjagdrecht auch durch den Bundesrat durch sein müssten", sagte Rainer. Vor einigen Wochen hatte Rainer noch von "Ende Januar" als Zielmarke gesprochen.