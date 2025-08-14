Die AfD-Fraktion im Thüringer Landtag hat sich in dieser Woche zu einer dreitägigen Fraktionsklausur in Suhl getroffen und damit ihre politische Sommerpause für beendet erklärt. In einer Mitteilung der Fraktion auf „X“ war am Mittwoch die Rede von „intensivem Austausch, spannenden Vorträgen und klaren Zielen“. Die AfD-Veranstaltung in Suhl sei „ein voller Erfolg“ gewesen. „Wir haben Themen angepackt, die unser Land bewegen“, hieß es. Genannt wurden Künstliche Intelligenz (KI), Demokratie in Europa, die Rolle von NGOs sowie „Fragen zu Krieg und Frieden“, also bundespolitische Themen.