Fraktionsklausur Huber kann sich Koalition von CSU und Grünen vorstellen

Passau (dpa/lby) - Im Gegensatz zur aktuellen Parteispitze um Markus Söder kann sich Ex-CSU-Chef Erwin Huber in der Zukunft sehr wohl eine Koalition mit den Grünen vorstellen. "Vielleicht sollten wir in dieser demokratischen Mitte eine gepflegte Gegnerschaft haben, nicht eine Verteufelung, nicht eine Herabsetzung, sondern die Fenster offen halten für ein Miteinander. Ich glaube, dass wir 2028 oder noch mehr 2029 froh sein werden, wenn wir starke Grüne haben, mit denen wir koalieren können. Beispielsweise", sagte Huber in Passau bei einer Diskussionsveranstaltung bei der Herbstklausur der Landtags-Grünen.