Fraktionsklausur Grüne fordern "Zukunftskommissar" für junge Generation

"Wir brauchen sozusagen eine Wächterin oder einen Wächter für zukünftige Generationen", sagte Fraktionschefin Katharina Schulze. In Wales gebe es bereits ein solches Amt, und dort seien die Erfahrungen sehr positiv. "Es würde einfach dem Wunsch der jungen Leute auch Rechnung tragen, dass sie gehört werden, dass ihre Belange gesehen werden und dass wir das ernst nehmen, was sie für die Zukunft brauchen." Deshalb sei ein unabhängiger Zukunftskommissar für Bayern, für die junge Generation, ein gutes Signal.