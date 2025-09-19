München (dpa/lby) - Die Landtags-Grünen fordern einen neuen Posten in Bayern, um die Jugend und künftige Generationen vor möglichen Folgen der Politik von heute zu schützen: einen unabhängigen Zukunftskommissar oder eine Zukunftskommissarin. "Dieses Amt prüft Gesetze und Großprojekte verbindlich auf ihre Auswirkungen auf kommende Generationen – in Bezug auf Klima, Finanzen, Infrastruktur, Bildung, Gesundheit und soziale Gerechtigkeit", heißt es in einem Papier, das die Fraktion auf ihrer Herbstklausur in Passau beschlossen hat. "Es soll damit nachhaltige Politik jenseits von Legislaturzyklen sichern und damit mehr Generationengerechtigkeit schaffen."
Fraktionsklausur Grüne fordern "Zukunftskommissar" für junge Generation
dpa 19.09.2025 - 12:46 Uhr