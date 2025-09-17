Fraktionsklausur: Freie Wähler wollen Innenstädte mit Online-Zoll schützen

Sorge um Demokratie

Die Freien Wähler sehen im Erhalt der Innenstädte auch einen Ansatz zum Schutz der Demokratie. "Gesellschaftliches Leben findet nicht vorrangig in Chats und sozialen Medien statt", heißt es im Papier. Auf den persönlichen Austausch komme es an. "Dafür braucht es Orte der Begegnung. Schon in der Wiege der Demokratie im antiken Griechenland war die Agora (Markt) eine solche Stätte." Aus dem Einblick in andere Lebenswelten erwachse gegenseitiges Verständnis – und das sei für eine demokratische Gesellschaft von größter Bedeutung.