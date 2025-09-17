Fraktionsklausur: Freie Wähler wollen Innenstädte mit Online-Zoll schützen

München/Bamberg (dpa/lby) - Zum Schutz der regionalen Händler in den bayerischen Städten und Gemeinden fordern die Freien Wähler strengere Zoll-Regelungen für den internationalen Online-Handel. "Als Freie-Wähler-Fraktion mahnen wir bei der Abschaffung der Zollfreigrenze von 150 Euro sowie der Einführung einer Zoll-Bearbeitungsgebühr zur Eile", heißt es im Entwurf eines Beschlusspapiers, welches bei der anstehenden Fraktionsklausur in Bamberg beschlossen werden soll. Der Schutz des stationären Einzelhandels vor unlauterem Wettbewerb durch Online-Marktplätze müsse besser werden.