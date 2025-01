Fraktionsklausur: CSU strebt Reform der Pflegeversicherung an

Bad Staffelstein (dpa/lby) - Die CSU will nach einem möglichen Wahlsieg der Union bei der Bundestagswahl im Februar die Pflegeversicherung 30 Jahre nach ihrer Einführung entschlacken und neu aufstellen. Das kündigten Parteichef Markus Söder und der Fraktionschef der CSU im bayerischen Landtag, Klaus Holetschek zum Auftakt der Winterklausur der Fraktion in Kloster Banz bei Bad Staffelstein an. Die Reform der Pflegeversicherung müsse in den ersten 100 Tagen der neuen Bundesregierung angegangen werden.