München (dpa/lby) - Sechs Wochen vor der Kommunalwahl verschärft die bayerische AfD ihren Rechtsaußen-Kurs noch einmal deutlich. Vor Einbürgerungen soll nach dem Willen der AfD-Landtagsfraktion künftig die Nützlichkeit von Menschen für Staat und Volkswirtschaft entscheidendes Kriterium sein. "Den deutschen Pass soll es nur noch geben nach einer gelungenen Integration, und diese Personen müssen auch Qualifikationen aufweisen, die unserem Staat nützlich sind", sagte AfD-Fraktionschefin Katrin Ebner-Steiner nach einer Fraktionsklausur. Zudem fordert die Landtags-AfD eine abendliche Ausgangssperre für Asylbewerber: "Dies führt zu einer Steigerung der öffentlichen Sicherheit", argumentierte die Fraktionschefin.