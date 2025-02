Fraktionsinitiativen: 90 Millionen Euro Fördergeld für 400 Projekte

München (dpa/lby) - Ländlicher Raum, Innere Sicherheit, Jugend, Wissenschaft und Sport: Mit 90 Millionen Euro Fördergeld setzen die Regierungsfraktionen von CSU und Freie Wähler auch heuer eigene Schwerpunkte im Freistaat. Im Fokus steht dabei die Sicherheit, alleine in diesen Bereich fließen rund 11,3 Millionen Euro, davon alleine 3,8 Millionen Euro in den Ausbau der Videoüberwachung im öffentlichen Raum. Vorgesehen sind auch Zuschüsse im Gesundheits- und Pflegesektor, in der Erinnerungskultur und in die Sanierung von Kirchen und Kapellen.