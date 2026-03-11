Fraktionsinitiativen: 110 Millionen Euro für 600 Projekte in Bayern

München (dpa/lby) - CSU und Freie Wähler wollen im laufenden Haushaltsjahr rund 110 Millionen Euro für regionale Projekte in den Bereichen Sport, Kultur, Wissenschaft, Museen und zur Stärkung des ländlichen Raums investieren. Dies teilten die Regierungsfraktionen in München mit. Die sogenannten Fraktionsinitiativen stammen aus dem Doppelhaushalt 2026/2027 und können jedes Jahr von den Fraktionen in Eigenregie verplant werden. Kritiker sehen darin einen unlauteren Versuch der Abgeordnetem, in ihren jeweiligen Stimmkreisen mit Steuergeldern zu punkten. Im vergangenen Jahr wurden 90 Millionen Euro an rund 400 Projekte verteilt.