Abzocke, Raubrittertum, Dummenfang – das sind noch einige der zivilisierteren Attribute, mit denen betroffene betroffene Autofahrer gegen die saftigen Strafmandate wettern, die ihnen jetzt nach mehreren Monaten wegen offenkundigen Falschparkens auf dem Lautenberg ins Haus flattern. 47,50 Euro werden für das unberechtigte Parken auf dem für Tegut-, Bäckerei- und Imbisskunden reservierten Parkplatz verlangt. Schnell werden daraus 55 Euro oder noch mehr, wenn nicht innerhalb weniger Tage gezahlt wird. Und bei vielen bleibt es nicht bei einem Strafmandat: Weil dieser Tage erst Verstöße aus dem Herbst 2025 geahndet werden, müssen viele, die den Parkplatz aus Unwissenheit befahren haben oder aber die damals aufgestellten Schilder mit Verweis auf die Videoüberwachung bewusst ignorierten, mit weiterer teurer Post rechnen.