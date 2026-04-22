Nach dem Karriereende der 35-jährigen Rennrodlerin Dajana Eitberger (Ilmenau) hat ihre bisherige Doppelpartnerin Magdalena Matschina eine neue Schlittengefährtin im Visier. Die 21 Jahre alte Bayerin wird künftig mit der gleichaltrigen Sächsin Melina Fischer vom ESV Lok Zwickau antreten. Das verriet die Teamstaffel-Olympiasiegerin und olympische Silbermedaillengewinnerin im Doppelsitzer dem Portal olympics.com in einem Interview.