Gina Rottenbach aus Kaltenwestheim stellte zu Beginn der jüngsten Kreistagssitzung eine grundsätzliche Frage an Landrätin Peggy Greiser (parteilos): „Warum werden angesichts der bundesweit diskutierten Bildungsdefizite funktionierende kleine Grundschulen infrage gestellt?“ Gerade kleine Schulen böten eine persönliche Lernatmosphäre, individuelle Förderung und kurze Wege. Ihr Appell: Gute Bildung müsse dort gestärkt werden, wo sie nachweislich funktioniere. Die Kaltenwestheimer Grundschule gehöre zu den erfolgreichen kleinen Schulen, die erhalten und weiterentwickelt werden müssten.