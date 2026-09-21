Gina Rottenbach aus Kaltenwestheim stellte zu Beginn der jüngsten Kreistagssitzung eine grundsätzliche Frage an Landrätin Peggy Greiser (parteilos): „Warum werden angesichts der bundesweit diskutierten Bildungsdefizite funktionierende kleine Grundschulen infrage gestellt?“ Gerade kleine Schulen böten eine persönliche Lernatmosphäre, individuelle Förderung und kurze Wege. Ihr Appell: Gute Bildung müsse dort gestärkt werden, wo sie nachweislich funktioniere. Die Kaltenwestheimer Grundschule gehöre zu den erfolgreichen kleinen Schulen, die erhalten und weiterentwickelt werden müssten.
Fragestunde im Kreistag Eltern kämpfen um Grundschule
Marko Hildebrand-Schönherr 21.09.2026 - 12:06 Uhr