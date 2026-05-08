Wer moderiert und wie?

Die "Let's Dance"-Moderatorin Victoria Swarovski führt durch den Song Contest. An ihrer Seite: Der für seine schrägen und komischen Charaktere bekannte Schauspieler Michael Ostrowski ("Ein Krimi aus Passau", "Dampfnudelblues"). Sollten Buhrufe oder Proteste gegen einen Teilnehmer "ein außergewöhnliches Ausmaß annehmen", werde das Moderatorenduo dies auch ansprechen, sagte Michael Krön, Chefproduzent des österreichischen Gastgebersenders ORF. Dies werde aus der Situation heraus entschieden, meinte er in einem Live-Chat für die Zeitung "Der Standard".

Was macht den ESC zu einem Wiener Event?

Wien und Kaffee – das gehört auch beim Song Contest zusammen. Deshalb wurden allen Teilnehmerländern Kaffeehäuser zugewiesen. Sie sollen als Treffpunkte für die jeweiligen Fans dienen – vom piekfeinen Café Landtmann (Vereinigtes Königreich, San Marino) bis zum gemütlichen Café Hummel (Deutschland, Aserbaidschan). Viele Kulturinstitutionen sind Teil des dichten Rahmenprogramms: Das Kunsthistorische Museum bietet etwa eine Abendführung für Fans mit Cocktails und DJs an. Die Volksoper lädt zu Mitsing-Events mit ESC-Klassikern wie "Merci Cherie" oder "Volare". Auf der Donau kreuzt ein Eurovision-Partyschiff, und der Platz vor dem imposanten Rathaus wird zu einer Public-Viewing-Zone für bis zu 30.000 Menschen.

Was bedeutet das Mega-Spektakel für den ORF?

Der ORF als gastgebender Sender hat in den vergangenen Monaten selbst Schlagzeilen gemacht. ORF-Intendant Roland Weißmann trat wegen Vorwürfen unangemessenen Verhaltens gegenüber einer Mitarbeiterin zurück. Er bestreitet die Vorwürfe. Inzwischen leitet die Journalistin Ingrid Thurnher den öffentlich-rechtlichen Sender mit seinen 4.000 Mitarbeitern. Der ORF hat Erfahrung mit dem ESC. 2015 gelang eine Show, die Maßstäbe setzte.