Suhl feiert im kommenden Jahr sein 500. Stadtjubiläum. Da kommen historische Dinge, die erhalten geblieben sind, in den Fokus der Feierlichkeiten. Bloß dem Albrechtser Mühlrad können Besucher keine Aufmerksamkeit schenken. Momentan bietet es lediglich ein Trauerspiel. Denn das Rad selbst ist zusammengebrochen und in den Entwässerungsgraben gestürzt. „Es kommt irgendwann im März weg“, kündigte inzwischen Finanzdezernent Erik Reigl an.