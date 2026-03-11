Diesmal saß Klussmann nicht als Jäger einem Gegnerteam gegenüber und musste sich behaupten, sondern er war derjenige, der Wissen vermittelte und anschließend Fragen stellte. In Bad Tabarz sprach Klussmann darüber, wie wichtig Allgemeinwissen heute noch ist, obwohl sich scheinbar jede Antwort mit wenigen Klicks im Internet finden lässt. Der 37-Jährige hat in den vergangenen Jahren zwei Bücher geschrieben, in denen er das aus seiner Sicht wichtigste Allgemeinwissen zusammengetragen hat. Einen Teil davon brachte er auch ins Kukuna mit – wobei sich schnell zeigte, dass sich Wissen in zwei Stunden nur schwer vollständig sortieren lässt.