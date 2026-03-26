Der nach der Heim-EM 2024 aus der Nationalmannschaft zurückgetretene Star ordnete aber umgehend ein. "Wenn wir jetzt nicht einen tiefen Block mit schnellem Umschalten spielen, sondern wenn wir den Gegner einschnüren und ihn belagern, dann ist durchaus noch was möglich - zumindest im Training immer mal wieder", erklärte der Stürmer launig, der den FC Bayern im Sommer 2025 verlassen musste und seitdem die Karriere bei den Vancouver Whitecaps in Kanada ausklingen lässt.