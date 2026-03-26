München - Über extrem weit hergeholte Fragen nach einem Comeback in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft kann sich Kanada-Export Thomas Müller köstlich amüsieren. "Ich mag theoretische Szenarien pauschal", sagte der 131-malige frühere Nationalspieler in der Talk-Reihe "Bestbesetzung" bei MagentaTV freudig. Moderator Johannes B. Kerner sprach den 36 Jahre alten Offensivspieler auf plötzliches Pech und eine Menge Ausfälle in der Offensive beim DFB an. "Ich habe die Fußballschuhe dabei!", entgegnete Müller lachend.