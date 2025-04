Fränkisches Freilandmuseum Fladungen: Mit Walpurga ums Hexenfeuer tanzen

Zu einer besonderen Familienveranstaltung zum Start in den Mai lädt das Fränkische Freilandmuseum Fladungen am Mittwoch, 30. April, von 16 bis 21 Uhr ein: Hexe Walpurga (Renate Petrenko) höchstpersönlich sorgt mit schrägem Humor, spitzer Zunge und jeder Menge Spuk für beste Unterhaltung bei kleinen und großen Besuchern. In heiter-skurriler Weise mischt sich die Namensgeberin der Walpurgisnacht unter das Publikum, plaudert auf ihre ganz eigene Art mit den Kindern und kommentiert augenzwinkernd das Geschehen im Museum. Die Veranstaltung richtet sich insbesondere an Familien mit Kindern, die gemeinsam einen fantasievollen Nachmittag und Abend mit allerlei Zauberei erleben möchten.