Fränkischer Familienkonzern: Schwan-Stabilo verzeichnet deutlichen Umsatzrückgang

Weiterentwicklung der Produktpalette im Fokus

In der Kosmetiksparte, wo Schwan-Stabilo unter anderem Lidschatten und Lippenstifte herstellt, seien die Umsätze um 3,7 Prozent zurückgegangen. Bei den Stiften, wo das Unternehmen unter anderem für seine Textmarker ("Stabilo Boss") und Fineliner bekannt ist, lagen die Umsätze mit einem Minus von zwei Prozent noch am nächsten am Vorjahresvolumen.