Kulmbach (dpa/lby) - Die CSU hat den Kampf um den Oberbürgermeister-Posten in Kulmbach verloren. In der Stichwahl kam ihr Kandidat Frank Wilzok nur auf 42,1 Prozent der abgegebenen Stimmen. Neuer Oberbürgermeister ist Ralf Hartnack von der Wählergemeinschaft Kulmbach. Er erreichte nach den vorläufigen Zahlen 57,9 Prozent. Der bisherige Oberbürgermeister von der SPD, Ingo Lehmann, war schon im ersten Wahlgang gescheitert.
Fränkische Stadt Kulmbacher OB-Amt geht an lokale Gruppierung
dpa 22.03.2026 - 21:09 Uhr