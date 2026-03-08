Kulmbach (dpa/lby) - Der Kulmbacher Oberbürgermeister Ingo Lehmann (SPD) ist abgewählt worden. Er schaffte es nicht in die Stichwahl. Dort kämpfen am 22. März Ralf Hartnack von der Wählergemeinschaft Kulmbach und Frank Wilzok (CSU/JU) um den OB-Posten in der oberfränkischen Stadt. Nach Auszählung von 40 von 41 Gebieten erreichte Hartnack 33,7 Prozent der gültigen Stimmen, Wilzok kam auf 33,6 Prozent. Lehmann lag klar abgeschlagen bei 21,1 Prozent.