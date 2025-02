Die Tour beginnt am Gasthaus „Grüner Baum“ in Ützing. Die Strecke führt zunächst in Richtung Stublang und weiter zum Lerchenberg. Dieser wird jedoch umgangen. Auf dem nach Vierzehnheiligen weisenden Panoramaweg kommen die Wanderfreunde am Spitzberg vorbei. Dann zweigt der weitere Weg zu einer rustikalen Wanderhütte ab, welche unterhalb des „Alten Staffelbergs“ gelegen ist. An diesem idyllischen Ort ist eine Pause mit Verpflegung aus dem Rucksack vorgesehen.