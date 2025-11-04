Das Südthüringer Städtchen Meiningen hat so einige schöne Ecken und Plätze zu bieten. Eine historische Stadt mit vielen ansehnlichen und vor allem touristisch attraktiven Sehenswürdigkeiten. Doch nicht nur, denn die Kleinstadt beherbergt viele Orte voller Ruhe, Entspannung und sogar Romantik. So jedenfalls sieht Julia Fischer ihre Heimatstadt und Wohnort. Nur so zum Spaß, quasi hobbymäßig, fotografiert die Meiningerin verschiedenste Motive. So auch die mit Lichterketten beleuchtete Meininger Postgasse. In dem Thüringer Fotowettbewerb „Downtown Snaps“ wurde die Aufnahme nun mit dem zweiten Platz ausgezeichnet.