Zum 25. Mal dampfte in diesem Jahr der Nostalgiezug Rodelblitz durchs Werratal und den Thüringer Wald. Einst als touristische Winter-Attraktion und Zubringer zu den Skiloipen und Rodelabfahrten um Steinbach-Hallenberg und Oberhof während der Thüringer Winterferien von weitsichtigen Eisenbahnern ins Leben gerufen, mutierte der Zug mit seinen historischen DDR-Reisezugwagen und der Dampflokomotive 41 1144-9 der IGE Werrabahn in Eisenach mit den Jahren zu einer einzigartigen Tourismus-Destination für Eisenbahnfans aus ganz Europa. Und natürlich findet er auch bei uns in Thüringen seit Jahrzehnten viele Liebhaber. Die Tickets für den Zug gingen weg wie warme Semmeln.