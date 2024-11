Fotowettbewerb: Prächtige Preise für Prachtbilder

30 Jahre Landkreis Schmalkalden-Meiningen war für die Redaktion in diesem Jahr Anlass, einen besonderen Fotowettbewerb auszuloben. Über den Sommer suchten wir Bilder von den schönsten Plätzen der Prachtregion. Die Resonanz war hervorragend. Uns erreichten von vielen Orten noch mehr tolle Bilder, die nicht nur schön anzusehen sind, sondern zugleich auch Ausflugstipps waren. Für die besten Prachtbilder gab es natürlich auch prächtige Preise. Eines von zwei Tablets, mit denen auf unsere digitalen Formate E-Paper und inSüdthüringen.de immer und überall zugegriffen werden kann, sicherte sich Denny Seugling (links bei der Preisübergabe mit Redaktionsleiter Ralph W. Meyer) aus Meiningen. Der Dachsberg bei Hermannsfeld mit dem alten Grenzturm und dem Friedenskreuz gehört zu den Orten, an denen er schon oft fotografiert hat und der zu einem seiner Lieblingsplätze in der Region geworden ist. „Als im Mai die Sichtbarkeit von Polarlichtern angekündigt wurde, hatte ich schon genau dieses Bild im Kopf“, erklärt er.