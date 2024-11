Fotowettbewerb in Sonneberg: 36 meist „richtig gute“ Bilder

Annett Jungk, die 1. Vorsitzende des Fotoclubs, und ihr Mann Arne projizierten die Bilder mithilfe eines Beamers auf die Leinwand im Stadtteilzentrum „Wolke 14“. Bevor es jedoch losging, wurde auch der Bürgermeister in die Regeln des Juryverfahrens eingeführt: Jedes Bild konnte bis zu zehn Punkte erreichen. In die Bewertung flossen Bildidee, Bildgestaltung und technische Umsetzung ein – also wie originell ein Bild ist, ob Aufbau, Harmonie und der goldene Schnitt bedacht wurden und ob die Werke scharf und mit Tiefe versehen sind. Nach knapp einer Stunde waren alle Punkte vergeben. Während die Vorsitzende des Fotoclubs die Sieger ermittelte, diskutierten die Jugendlichen mit dem Bürgermeister über einzelne Schnappschüsse. Sie erklärten, was besonders gelungen war und wo noch Optimierungspotenzial schlummerte.