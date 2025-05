Fotowettbewerb: Gesucht: die Schätze der Rhön

Die Verwaltungsstellen des Biosphärenreservats rufen zur Teilnahme am Fotowettbewerb auf. Ob eindrucksvolle Natur, liebevoll gepflegte Kulturlandschaft oder ein stiller Lieblingsplatz – gesucht werden Bilder, die zeigen, wie einmalig und vielfältig, aber auch nachhaltig die Rhön ist. Die 13 schönsten Motive werden von einer Jury ausgewählt und im offiziellen 35-Jahre-Jubiläums-Wandkalender des Biosphärenreservats Rhön für das Jahr 2026 veröffentlicht – und können so in vielen Wohnzimmern, Küchen oder Büros das ganze Jahr über bewundert werden. Eine wunderbare Gelegenheit, den ganz persönlichen Blick auf die Rhön mit anderen zu teilen und Teil eines Kalenders zu werden, der die Schönheit und Einzigartigkeit der Region über Landesgrenzen hinweg sichtbar macht. Zudem gibt es attraktive Preise zu gewinnen. Ausgerichtet wird der kreative Fotowettbewerb von den drei Verwaltungsstellen des Unesco-Biosphärenreservats Rhön.