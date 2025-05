Ein weiteres Foto zeigt Kate Belleville vom California Department of Fish and Wildlife, die in einem Nationalpark winzige Frösche in ihren Händen hält. Sie wurden vom Team mit einer Lösung gegen einen Pilz behandelt, der seit Jahren in vielen Teilen der Welt Amphibien tötet. Um behandelte Tiere erkennen zu können, wurden sie mit einer speziellen Farbe bepinselt, die unter Schwarzlicht leuchtet.