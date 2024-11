Fotowettbewerb: Die Rhön und das Limousin

Der Partnerschaftsverein Kaltenwestheim hatte zu einem Fotowettbewerb aufgerufen – seine eigenen Mitglieder und Freunde sowie die Partner in der Region Limousin in Frankreich. Gern hätte man auch die Dritten in ihrem bewährten Partnerschaftsbund, die Freunde aus der Slowakei, mit aufgenommen. Doch dafür passte diesmal der Förderantrag nicht ganz, den die Kaltenwestheimer stellten: Einen solchen hatten sie an den Deutsch-französischen Bürgerfonds gerichtet und somit konnten nur diese beiden Länder unterstützt werden. Die Slowaken waren dennoch aufgerufen mitzumachen, sandten aber nichts ein, bedauert Partnerschaftsvereins-Chefin Brita Wolfram.