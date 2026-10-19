Trondheim - Schreck für die schwangere Skispringerin Silje Opseth (27): Die Norwegerin musste wegen einer akuten Blinddarmentzündung operiert werden. Auf Instagram machte Opseth die Operation öffentlich. "Eine Blinddarmentzündung stand nicht auf meiner Bingokarte für 2026", schrieb sie dort unter einem Bild von sich in einem Krankenhausbett, auf dem sie den Daumen in die Höhe reckt. "Dank des norwegischen Gesundheitssystems geht es sowohl mir als auch dem Kleinen gut." Sie brauche nun nur etwas Zeit, sich auszuruhen und zu heilen.