Fotos durch KI: EU erhöht Druck auf Musks X wegen KI-Bildern von Kindern

In Deutschland gibt es bisher keine vergleichbaren Ermittlungen gegen Grok. Die Bundesnetzagentur verwies nach dpa-Anfrage auf die Zuständigkeiten. Für X seien die Aufsichtsperson am Sitz des Anbieters in der EU - im Fall von X also Irland - und die EU-Kommission zuständig. Dorthin würden Hinweise zu rechtswidrigen Inhalten weitergeleitet, hieß es.

EU-Kommission rechtfertigt eigene Präsenz auf X

Die Spitzenvertreter der EU posten selbst regelmäßig auf X. Die EU-Kommission rechtfertigte die eigenen Aktivitäten: "Natürlich beobachten wir auch, wo unsere Zielgruppe selbst am aktivsten ist. Es ist wichtig für uns, unsere Botschaften an unser Zielpublikum zu vermitteln", hieß es von der Behörde. Gleichzeitig versuche die Kommission, den Online-Auftritt zu diversifizieren und auch in anderen sozialen Netzwerken zu posten.

Viele deutsche Organisationen, darunter das Bundeskriminalamt, das Verteidigungsministerium sowie viele Hochschulen, hatten sich in der Vergangenheit aufgrund der Entwicklungen von der Online-Plattform zurückgezogen.