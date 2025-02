Fotoreportage: Zu Besuch in der Maultrommel-Schmiede

Traditionshandwerk Zu Besuch in der Maultrommel-Schmiede

Maultrommeln sind ein fast in Vergessenheit geratenes Traditionsinstrument. In Zella-Mehlis stellt Familie Schlütter sie als einziger Betrieb in Deutschland in Handarbeit her. Damit soll ein Stück thüringische Kultur erhalten und weitergetragen werden.