Fotoreportage : Ins Bergwerk einfahren

Tief unter Merkers, im Wartburgkreis im westlichsten Teil Thüringens, wird diese Entwicklung im dortigen Erlebnisbergwerk greifbar. Neben geologischen und historischen Highlights bietet dieses ein breites Spektrum an einzigartigen Erlebnissen: Konzerte in unterirdischen Hallen mit beeindruckender Akustik, Lichtinstallationen in stillgelegten Schächten und die ganzjährlichen multimedialen Besuchertouren entführen die Besucher in die Welt des Bergbaus. Unser Autor Tobias Merk ist für Sie ins Bergwerk eingefahren.