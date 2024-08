Seit nunmehr über 20 Jahren betreibt Kerstin Schneider das „Nähkästchen“ in der Köppelsdorfer Straße in Sonneberg. Vor mehr als zehn Jahren stieg dann ihr Ehemann Rüdiger Schneider mit in das Geschäft ein. Die Idee von einem Laden für alles, was mit Nähen, Stricken und Stoffen zu tun hat, kam ihnen über Nacht. „Wir waren damals echt blauäugig, was das Geschäft anging“, so Kerstin Schneider. Von heute auf morgen hatten sie beschlossen, sich selbstständig zu machen. Ohne Erfahrung im Einzelhandel gingen sie damals ein finanzielles Risiko ein.